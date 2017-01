Empolgado, Rogério Ceni só não trabalhou no Natal e no Ano Novo

A era Rogério Ceni como treinador começou para valer nesta quarta-feira, quando os jogadores do São Paulo voltaram das férias. Porém, engana-se quem pensa que sua estreia como técnico se deu apenas agora. O ex-goleiro passou o mês de dezembro inteiro trabalhando. E muito.

Exceto em 24 e 25 de dezembro (por causa do Natal) e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro (devido ao Ano Novo), Rogério Ceni esteve diariamente no CT da Barra Funda ou no Morumbi – em alguns dias, ele apareceu em ambos.

O novo comandante tricolor se reuniu individualmente com membros da comissão técnica, conversou com os atletas que se recuperavam de contusão no CT, debateu sobre reforços com o presidente Leco, quis entender um pouco mais sobre a política do clube, acompanhou de perto as três reuniões realizadas pelo Conselho Deliberativo (sobre a suplementação orçamentária, o veto à antecipação do contrato de TV e a eleição de seis novos conselheiros vitalícios)…

“O Rogério está empolgadíssimo com a chance de ser técnico, tanto que respira o São Paulo 24 horas por dia”, revela um diretor, que explicou ao treinador quais as possíveis candidaturas na eleição para presidente do clube, marcada para abril. “Ele sempre foi um cara muito dedicado, mas, como jogador, havia uma série de restrições. Agora, como técnico, ele pode participar de tudo.”

O maior ídolo da história recente do São Paulo também dedicou muito de seu tempo a Cotia, casa das categorias de base do Tricolor. “Ele já conhece todos os atletas das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Sabe quem pode vingar, quais as promessas, aqueles meninos que têm potencial para subir ao elenco principal ainda em 2017…”, conta o diretor.

Nesta quinta-feira, Rogério Ceni concederá a primeira entrevista coletiva do ano e apresentará seus auxiliares técnicos: Michael Beale e Charles Hembert. Na madrugada de sexta-feira, o técnico e o elenco embarcam rumo aos Estados Unidos, para dar sequência à pré-temporada e participar da Flórida Cup.

(Yahoo)