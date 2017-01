Em missa da Epifania, papa condena culto ao poder

Ao celebrar hoje (6) a missa da Epifania, quando a Igreja Católica celebra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, o papa Francisco criticou o culto ao poder que existe no mundo.



No dia dos Reis Magos, o papa Francisco criticou o culto ao poder Agência Lusa/EPA/Giuseppe Lami/Direitos Reservados

“Os magos vieram do Oriente para adorar e foram ao lugar próprio de um rei: o palácio. É próprio de um rei nascer em um palácio e ter sua corte e seus súditos. É sinal de poder, de sucesso, de ápice. E se pode acreditar que um rei seja venerado, temido e adulado, sim, mas não necessariamente amado”, afirmou no início da homilia. As informações são da agência de notícias Ansa.

O papa destacou que “esses são os esquemas mundanos, os pequenos ídolos para os quais prestamos culto”. “O culto do poder, da aparência e da superioridade. Ídolos que prometem apenas tristeza, escravidão, medo”, acrescentou.

Ele disse, ainda, que as pessoas, assim como ocorreu com os magos, devem perceber que Deus não está nos palácios, mas nas periferias.

(ABr)