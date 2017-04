Em entrevista a jornal americano, Dilma diz sofrer preconceito sexual

A presidente Dilma Rousseff deu uma entrevista para o jornal americano The Washington Post, que foi publicada nesta quinta-feira (25). Na reportagem, a presidente afirma que existe “um pouco de preconceito sexual” em relação a ela e em como é descrita quando o assunto é sua forma de governar.

— Você tem que viver com as críticas e com o preconceito.

Dilma respondeu ao fato de ser tida como uma chefe muito controladora e questionou a afirmação.

— Alguma vez você já ouviu alguém dizer que um presidente do sexo masculino coloca o dedo em tudo?

A presidente disse que acredita “que há um pouco de preconceito sexual” em relação ao seu governo.

Em tom de ironia, Dilma afirma que ela é descrita como uma mulher “dura e forte” e que “coloca o nariz em tudo” e que dizem que ela está cercada de “homens fofos”.

Dilma disse esperar que a economia brasileira reaja em 2016 e, “nos anos seguintes, nós vamos começar a crescer na chamada ‘taxa normal de crescimento’. O mundo não vai mais crescer a taxas em que crescia. O FMI [Fundo Monetário Internacional] diz que o mundo não vai crescer mais que 3,5% — e esse patamar ainda não está garantido”.

A presidente disse ainda que deixa como principal legado a “redução expressiva da desigualdade, que ainda pode diminuir ainda mais”.

— Eu espero que no fim do meu mandato, eu ainda construa as condições para transformar isso em ganhos permanentes. Nós conseguimos colocar 50 milhões de pessoas na classe média e nosso principal objetivo é transformar o Brasil em um país de classe média.