Edital para concurso para a Câmara de Goiânia deve sair ainda em 2016

A Câmara de Vereadores de Goiânia celebrou na terça-feira (20/12) termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público de Goiás, assumindo o compromisso de realização de um novo concurso público no órgão. O documento foi assinado entre o presidente da Câmara, Anselmo Pereira, e a promotora Villis Marra, titular da 78ª Promotoria de Justiça de Goiânia, especializada na defesa do patrimônio público, nos autos de inquérito civil público instaurado pelo MP para acompanhar a situação do quadro de pessoal do Legislativo municipal, especialmente em relação ao equilíbrio entre cargos comissionados e efetivos, já que estes últimos devem ser maioria.

Assim, o TAC prevê, em sua cláusula primeira, que o edital do novo concurso público deverá ser publicado até 30 de dezembro deste ano, para provimento dos seguintes cargos e vagas:

• Procurador Jurídico Legislativo: 8 vagas

• Assessor Técnico Legislativo – Gestor Ambiental: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Medicina (clínico geral): 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Medicina do Trabalho: 2 vagas

• Assessor Técnico Legislativo – Psicologia: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Contabilidade: 5 vagas – cadastro de reserva: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Assessoria Geral: 8 vagas

• Assessor Técnico Legislativo – Fisioterapia: 1 vaga

• Assessor Técnico Legislativo – Enfermagem do Trabalho: 1 vaga

• Analista de Sistemas: 4 vagas

• Gestor Público: 2 vagas – cadastro de reserva: 2 vagas

• Fotógrafo: 2 vagas

• Assessor para Assuntos Legislativos: 4 vagas – cadastro de reserva: 2 vagas

• Agente de Segurança do Legislativo: 8 vagas

• Atendente de Recepção e Cerimonial: 1 vaga – cadastro de reserva: 3 vagas

• Motorista: 1 vaga – cadastro de reserva: 3 vagas

• Agente Administrativo: 27 vagas – cadastro de reserva: 3 vagas

• Técnico em Informática: 4 vagas – cadastro de reserva: 2 vagas

• Técnico em Segurança do Trabalho: 2 vagas

• Técnico em Telecomunicações: 1 vaga

Para o cumprimento desta obrigação, a Câmara Municipal comprometeu-se a providenciar, com a máxima urgência, a edição de lei municipal que autorize a criação dos cargos a serem providos e a realização do certame. O próprio TAC destaca a existência de um projeto de lei em tramitação no Legislativo municipal (Projeto de Lei nº 259/2016), que trata do quadro de servidores e dá autorização para a realização do concurso público. Esse projeto inclui um anexo com os cargos e o quantitativo de vagas a serem providos.

O termo de ajustamento menciona ainda um outro TAC firmado pela Câmara Municipal com a Promotoria da Saúde do Trabalhador em que foi acertada a realização de concurso para provimento de cargos na área de segurança do trabalho, o que está contemplado no acordo com a 78ª Promotoria.

Também para viabilizar o certame, ficou estabelecida a obrigação da realização de procedimento licitatório para contratar empresa especializada na organização de concursos públicos. Contudo, caso o edital seja publicado até o dia 31 de dezembro de 2016, será invocado ato de dispensa de licitação.

No documento, foi definido ainda o compromisso da Câmara de nomear 30% dos aprovados no concurso, dentro do número de vagas, no prazo de 60 dias após a homologação do certame, e o porcentual restante no prazo de validade do concurso.

Sobre o cadastro de reserva, a obrigação assumida é de que eles sejam nomeados quando houver desistência de nomeação do candidato antecedente convocado, exoneração, ou, se necessário, para manter a qualidade no serviço prestado.

Em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a multa foi estipulada em R$ 1 mil ao agente político que lhe der causa, além de multa diária de 10% do salário mínimo por dia de atraso. Os valores dessas multas serão revertidos para o Fundo Nacional de Defesa dos Interesses Difusos. Clique aqui para consultar a íntegra do TAC.

Rota Jurídica