Dicas para viajar e ajudar o meio ambiente

O brasileiro passa 11 meses do ano trabalhando, repleto de tarefas e prazos para cumprir. Quando sai de férias, o intuito é descansar, se desligar de todos os problemas e curtir sem preocupação os dias de descanso. Mas se engana aquele que pensa que férias não combina com responsabilidade. Ter uma atitude responsável durante a viagem é fundamental para que os destinos se mantenham vivos e aptos a receber mais turistas.

Para incentivar esta prática, o Ministério do Turismo, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), os ministérios do Meio Ambiente e do Esporte, promove a campanha Passaporte Verde, que estimula os viajantes e empresários a fazerem escolhas sustentáveis. E para ajudar os viajantes a adotar medidas sustentáveis, a Agência de Notícias do Turismo separou dicas que já podem ser usadas na próxima viagem:

Ao escolher um voo direto, o turista economiza tempo ao mesmo que reduz as emissões de carbono;

Evite hospedar-se em estabelecimentos construídos em Áreas de Preservação Permanente, como beiras de rios, lagos e praias, topos de morros ou encostas muito inclinadas, restingas e manguezais e outros ecossistemas frágeis. Outra dica é ficar em hotéis próximos aos atrativos que deseja conhecer para economizar em transporte e reduzir a emissão de poluentes;

Busque roteiros que permitam conhecer a cultura e as belezas naturais e vivenciar o ritmo local;

Leve uma garrafa de água reutilizável, em vez de comprar garrafinhas descartáveis e aumentar a geração de resíduos;

Em ambientes naturais, recolha o lixo que produzir;

Tenha cuidado especial com sacolas plásticas na praia, elas podem voar e ser ingeridas pela fauna marinha;

Dê preferência ao transporte público e, se alugar um carro escolha o modelo mais econômico possível para reduzir o consumo de combustível. Nos carros flez, opte pelo etanol que é uma fonte renovável;

Ao fazer as malas escolha roupas que não precisam ser passadas, assim é possível reduzir o consumo de energia;

Ao ir às compras durante a viagem, dê preferência aos produtos locais, essa é uma forma de contribuir com a geração de empregos e aumentar a renda dos moradores;

Para economizar água só peça para trocar toalhas e enxoval no hotel se for realmente necessário. Isso ajuda a minimizar a estatística de que cada turista consome quase três vezes mais água do que os residentes.

(Ministério do Turismo )