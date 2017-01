DF começa vacinação contra HPV; meninos também serão imunizados

As doses contra o Papilomavírus Humano (HPV) já estão disponíveis em todas as salas de vacinação da rede pública de saúde do Distrito Federal e entrarão para o calendário regular de imunização. A imunização que anteriormente era feita somente em meninas, na faixa etária entre 9 e 14 anos, será estendida para os meninos, entre os 12 e 13 anos. Além disso, será oferecida imunização contra meningite C para público entre 12 e 13 anos.

Para ser imunizado, é necessário apresentar o cartão de vacinas – importante para verificar se a vacinação está em dia. A imunização é feita em duas doses, com intervalo mínimo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose, imprescindível para alcançar a imunização máxima contra o vírus.

O Ministério da Saúde disponibilizou mais 27 mil doses de vacina contra o HPV para o DF, o que garante o abastecimento para os próximos sete meses, considerando meninos e meninas nas faixas etárias indicadas. Para meningococo C, o público-alvo no DF é composto por 83.183 jovens.

Segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica e Imunização, Olga Maíra Machado Rodrigues, a imunização previne doenças futuras tanto nos meninos, quanto nas meninas. “Com a vacinação dos meninos haverá prevenção do câncer de pênis, lesões genitais pré cancerígenas e verrugas nessa região do corpo. Além disso, quando eles estiverem na fase sexualmente ativa será evitada transmissão do HPV às mulheres, principal motivo da ocorrência do câncer de colo do útero”, explicou.

