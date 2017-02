Dezenove jogos do Paulistão tiveram público maior do que Fla x Vasco

O público de 5.484 pagantes da semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco, no sábado, beira o fiasco. Tanto que 19 partidas do Paulistão, em sua primeira e longa fase, levaram mais gente ao estádio, na comparação com o Clássico dos Milhões. A goleada do do São Paulo sobre a Ponte Preta por 5 a 2, por exemplo, teve quase dez vezes mais torcida: 50.952 pagantes estiveram no Morumbi em 12 de fevereiro. A plateia na vitória rubro-negra por 1 a 0 diante dos vascaínos não figura nem na lista dos maiores públicos do Campeonato Carioca deste ano. Oito jogos tiveram casa mais cheia (confira a lista abaixo). É bem verdade que existiam vários motivos para que o Flamengo x Vasco de sábado entrasse para a relação de piores públicos que esse clássico já teve. A começar pela data: o jogo só foi confirmado para sábado na noite de quarta-feira. A cidade de Volta Redonda também não costuma ser um palco para muita gente. A violência e o fato de o duelo ocorrer em meio ao Carnaval ajudam a explicar o estádio vazio. Para completar, o Carioca parece ser bem menos atraente do que o Paulistão. Tanto que a média de público no Rio é de 2.337 pagantes, contra 8.656 em São Paulo. A crise no campeonato organizado pela Ferj é tamanha que a média líquida da renda é negativa: cada jogo costuma dar prejuízo de R$ 9 mil. As diferenças de público causam uma distância enorme na arrecadação entre os grandes paulistas e cariocas. O Palmeiras, por exemplo, embolsou quase R$ 1 milhão na vitória por 4 a 1 sobre a Ferroviária, já descontadas as taxas, despesas e impostos na renda de R$ 1,5 milhão. Por sua vez, Flamengo e Vasco não ficarão com mais do que R$ 80 mil, cada, depois da semifinal. PÚBLICOS EM SP MAIORES DO QUE FLA X VASCO: 1º São Paulo 5 x 2 Ponte Preta: 50.952 pagantes 2º São Paulo 2 x 2 Mirassol: 43.961 3º Corinthians 1 x 0 Palmeiras: 30.727 4º Palmeiras 4 x 1 Ferroviária: 26.201 5º Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP: 24.947 6º Palmeiras 2 x 0 São Bernardo: 23.708 7º Corinthians 2 x 0 Santo André: 18.046 8º Red Bull 2 x 3 Santos: 17.274 9º São Paulo 3 x 2 São Bento: 14.011 10º Ituano 1 x 0 Palmeiras: 11.962 11º Mirassol 2 x 3 Corinthians: 11.708 12º Corinthians 1 x 0 Novorizontino: 11.708 13º Santos 1 x 3 São Paulo: 11.320 14º Santos 6 x 2 Linense: 10.567 15º Linense 0 x 4 Palmeiras: 10.208 16º Novorizontino 2 x 2 São Paulo: 8.260 17º São Bento 0 x 1 Corinthians: 6.739 18º Osasco 0 x 1 Corinthians: 6.330 19º Santos 1 x 0 Ferroviária: 5.655 PÚBLICOS NO RJ MAIORES DO QUE FLA X VASCO: 1º Botafogo 1 x 2 Flamengo: 22.042 2º Vasco 0 x 3 Fluminense: 11.043 3º Flamengo 4 x 1 Boavista: 9.211 4º Flamengo 3 x 0 Macaé: 8.379 5º Volta Redonda 1 x 0 Vasco: 6.498 6º Nova Iguaçu 0 x 4 Flamengo: 6.134 7º Botafogo 1 x 1 Nova Iguaçu: 5.871 8º Vasco 1 x 0 Portuguesa: 5.543 (Yahoo)

Relacionado