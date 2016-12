Cristiano Ronaldo é eleito o esportista europeu do ano por agências de notícias

O ano espetacular de Cristiano Ronaldo em 2016 segue sendo reconhecido por todos, e não só pelo mundo do futebol. O craque do Real Madrid foi eleito o melhor esportista europeu do ano pelas agências de notícias do continente. A votação, organizada pela polonesa PAP, foi feita pelas agências de notícias de 27 países europeus, e CR7 ficou em primeiro, deixando o tenista britânico Andy Murray em segundo.

O prêmio existe desde 1958, e Cristiano Ronaldo é o primeiro futebolista a receber a honraria. O último vencedor foi Novak Djokovic, que ganhou em 2015.

Em 2016, o gajo foi o artilheiro e campeão da Uefa Champions League, convertendo o pênalti que deu a 11ª conquista ao Real Madrid. Depois, ele liderou Portugal na conquista inédita, histórica e inesperada da Eurocopa. CR7 ainda faturou o Goal 50 e a Bola de Ouro, antes de ganhar o Mundial de Clubes com os Blancos e ser eleito o melhor jogador da competição.

(ABr)