Corinthians marca reunião para tentar renovação com Rodriguinho

Com o ciclo de contratações para 2017 encerrado, a diretoria do Corinthians estabeleceu como prioridade a renovação do contrato de Rodriguinho. Luís Paulo Santarelli, empresário do volante, já foi chamado para uma reunião com a diretoria alvinegra.

“Estamos marcando essa reunião para semana que vem. Já existem números existem, mas vamos aguardar por uma coisa mais concreta”, admite Santarelli. O volante ganha cerca de R$ 250 mil e vai exigir entrar para a turma dos mais bem pagos para prorrogar o vínculo – Jô, Cristian e Guilherme ganham na casa dos R$ 400 mil.

Rodriguinho teve uma proposta de R$ 10 milhões do Fenerbahce no fim do mês passado, mas o presidente Roberto Andrade vetou o negócio. Detalhe: o jogador estava decidido a jogar na Turquia depois de uma oferta salarial quase três vezes maior e da conversa com o técnico do time turco, Dick Advocaat.

A possibilidade de Rodriguinho cair de rendimento em campo foi praticamente descartada depois de sua boa atuação e o gol na vitória por 1 a 0 sobre a Caldense, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Agora, o Corinthians corre para prorrogar seu contrato, que termina em 31 de dezembro. Se não conseguir a extensão do vínculo nas próximas semanas, o clube correrá sério risco de vê-lo assinar um pré-contrato com o Fenerbahce ou qualquer outro interessado a partir de julho – desta maneira, ele sairia de graça no fim do ano.

(Yahoo)