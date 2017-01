Copa do Mundo terá 48 seleções, afirma site

A Copa do Mundo da Fifa passará por uma mudança no número de seleções, de acordo com o ‘Globoesporte.com‘. A partir de 2026, a competição contará com 48 países e não mais 32, como ocorre atualmente. As mudanças no torneio e nas eliminatórias serão anunciadas em março.

A decisão do aumento no número de participantes acontecerá em 10 de janeiro, um dia após a premiação do ‘The Best’, de melhores jogadores do mundo. A proposta de subir o número de seleções para 40 foi descartada.

A Conmebol deverá ter seis vagas diretas e mais uma na repescagem. Segundo a reportagem, a divisão para os continentes pode sofrer alteração, mas houve acordo entre as confederações para o seguinte fracionamento:

Uefa: 16 vagas

África: 9,5 vagas

Ásia: 8,5 vagas

Conmebol: 6,5 vagas

Concacaf: 6,5 vagas

Oceania: 1 vaga

A promessa de aumentar o número de seleções na Copa do Mundo foi utilizada por Gianni Infantino para conquistar votos durante sua campanha para ser eleito presidente da FIFA, cargo que assumiu em fevereiro de 2016.

(Yahoo)