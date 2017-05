Contra nanico argentino, São Paulo chega ao 10º vexame em mata-mata em dez anos

Um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro, o São Paulo colecionou outro tropeço histórico na noite desta quarta-feira, com a eliminação para o pequeno Defensa y Justicia, na 1ª fase da Copa Sul-Americana. Já são dez vexames em decisões de mata-mata desde 2007. Antes de cair para o clube argentino, que fazia sua primeira partida fora do país, o Tricolor havia sido despachado por Penapolense, Bragantino, Audax, Juventude, Avaí… (veja todas as eliminações catastróficas no fim da matéria).

Em várias das tragédias, o Morumbi foi palco de tropeços. Como diante do Defensa, em que o time de Rogério Ceni jogava com a vantagem de ter empatado em 0 a 0 na Argentina, e ainda saiu na frente dentro de casa, com gol no começo, mas acabou levando o empate.

Por falar em eliminações, já são 31 em uma década – o São Paulo só conseguiu ser campeão em mata-mata desde 2007 na Copa Sul-Americana de 2012, quando bateu o Tigre, da Argentina, na final. Inclusive, esse foi o último título do Tricolor.

São 11 eliminações no Paulistão, seis na Copa do Brasil, seis na Sul-Americana e sete na Libertadores, além da derrota para o Corinthians na Recopa Sul-Americana de 2013. Em 2017, já são três quedas (diante de Corinthians no Paulistão, Cruzeiro na Copa do Brasil e Defensa na Sul-Americana). A única chance de título na temporada atual será no Brasileirão – o Palmeiras, por exemplo, ainda pode ganhar quatro taças.

OS 10 VEXAMES DO TRICOLOR NA DÉCADA:

– 2017: Defensa y Justicia (1ª fase da Sul-Americana)

Diante de um time nanico, com estádio para oito mil pessoas e que nunca fizera uma partida internacional, o São Paulo até conseguiu o 0 a 0 na Argentina – o confronto nem foi na casa do Defensa, mas em Lanús. Na volta, no Morumbi, Thiago Mendes ainda abriu o placar no começo, mas o Tricolor levou o empate em 1 a 1, fez jogo horroroso, quase tomou a virada e acabou caindo na 1ª fase da Sul-Americana, diante de 15 mil pessoas.

– 2016: Juventude (oitavas de final da Copa do Brasil)

O duelo entre um clube da Série A e outro da Série C do Brasileiro obviamente põe o favoritismo no primeiro. Mas o São Paulo acabou caindo diante do Juventude principalmente por causa da derrota por 2 a 1 no Morumbi. Na Serra Gaúcha, o Tricolor até venceu, por 1 a 0, mas acabou eliminado pelos gols sofridos em casa.

– 2016: Audax (quartas de final do Paulistão)

Em noite horrível de Lugano, o São Paulo perdeu por 4 a 1 do Audax em Osasco e foi eliminado em jogo único das quartas de final do Paulistão. Os gols do clube de Vampeta acabaram anotados por Ytalo (dois), Mike e Juninho. Calleri descontou para a equipe de Edgardo Bauza, que vinha de uma vitória sobre o River Plate pela Libertadores.

– 2014: Penapolense (quartas de final do Paulistão)

Jogo único na casa do São Paulo, diante de um time de empresários: a Penapolense. Tudo indicava a classificação tranquila do Tricolor para as semifinais do Paulistão, mas os comandados de Muricy Ramalho erraram muito e não conseguiram tirar o zero do placar. Na decisão por pênaltis, Rodrigo Caio desperdiçou sua batida e a Penapolense ganhou por 5 a 4.

– 2014: Bragantino (3ª fase da Copa do Brasil)

O Morumbi assistiu a uma das mais improváveis viradas no jogo que causou a eliminação do Tricolor da Copa do Brasil diante do Bragantino. Na partida de ida, vitória são-paulina por 2 a 1. Em seu estádio, na volta, o time de Muricy ainda aumentou a vantagem com gol de Paulo Miranda – o placar agregado apontava 3 a 1. O Bragantino, que brigava contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro, marcou três gols e fez Pato, Souza, Ganso e cia parecerem peladeiros diante de profissionais.

– 2013: Ponte Preta (semifinal da Sul-Americana)

Para chegar à final da Copa Sul-Americana, o São Paulo teria de passar pela Ponte com uma boa vantagem: não jogaria no Moisés Lucarelli. Porém, na ida, no Morumbi, a Macaca venceu por 3 a 1. Restavam os 90 minutos finais, em Mogi Mirim. Com falha de Rodrigo Caio, Leonardo abriu o placar para os campineiros. Luís Fabiano ainda empatou, mas não evitou a queda na semifinal.

– 2012: Coritiba (semifinal da Copa do Brasil)

Com Lucas, Luís Fabiano e Jadson em noite apagada, o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Coritiba no Couto Pereira, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, desperdiçando a chance de disputar uma final depois de seis anos. O time de Émerson Leão havia vencido no Morumbi por 1 a 0 e jogava por um empate, ou por uma derrota com diferença mínima.

(Yahoo)