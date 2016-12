Confira os serviços públicos disponíveis no fim de semana em Brasília

Com a chegada das festividades de fim de ano, os serviços públicos em Brasília terão os horários de atendimento alterados no sábado (24) e no domingo (25).

Confira o que abre e o que fecha no Natal:

As delegacias da Polícia Civil trabalharão em esquema de plantão tanto no sábado quanto no domingo, assim como as unidades de pronto-atendimento (UPAs) e as emergências de hospitais.

No sábado (24), funcionam ainda a Companhia do Metropolitano de Brasília (Metrô-DF), o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico, o Memorial dos Povos Indígenas, o Museu Nacional, a Torre de TV e os parques ecológicos.

Já no domingo, abrem apenas o Jardim Zoológico, a Torre de TV e os parques ecológicos.

Os centros de saúde e ambulatórios estarão fechados nos dois dias, assim como a Torre de TV Digital e outros pontos turísticos do DF. As unidades do Na Hora e o Hemocentro também não abrem no fim de semana.

As linhas de ônibus circularão normalmente, mas podem fazer viagens extras no sábado (24), conforme a demanda de passageiros. No domingo, os terminais rodoviários funcionarão com 40% da frota.

O Metrô-DF funcionará das 6h às 20h no sábado (24) e não abre no domingo (25).

(ABr)