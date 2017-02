Com dinheiro da Crefisa, Palmeiras vai à Colômbia comprar Borja

Diretor-executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos embarca nesta noite rumo a Medellín para fechar a compra de Borja. E o dinheiro para fazer o negócio já está garantido: a Crefisa aceitou pagar os R$ 31,4 milhões exigidos pelo Atlético Nacional para bater o martelo.

Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, donos da Crefisa, concordaram em dar o presente depois das dezenas de pedidos de conselheiros palmeirenses que participaram de um almoço no clube, nesta quarta-feira. Pouco antes, o casal havia participado do anúncio da renovação do patrocínio com o Verdão, que renderá R$ 84 milhões neste ano e mais R$ 90 milhões em 2018 ao clube.

O mais impressionante é que os R$ 31,4 milhões para a compra de Borja serão uma doação. Ou seja, o Palmeiras não precisará mexer em um centavo de sua cota de patrocínio para acertar com o colombiano mais desejado da América do Sul.

Em janeiro, Leila já havia concordado em dar R$ 31,1 milhões ao clube para as compras do meia Guerra, do lateral-direito Fabiano e de Dudu (o Verdão tinha 50% dos direitos econômicos do atacante e adquiriu outros 50%). Desta maneira, o investimento da Crefisa em 2017 chegará a R$ 146,5 milhões.

Antes mesmo de concordar em presentear o Palmeiras com Borja, Leila já era apontada como a grande favorita na eleição do próximo sábado – ela e o marido vão concorrer a um lugar no Conselho Deliberativo. A estimativa é de que Leila tenha mais de 400 votos. São necessários aproximadamente 25.

Borja vai receber aproximadamente R$ 350 mil mensais de salário no Allianz Parque e assinará contrato de cinco temporadas. O artilheiro se tornará o 10º reforço alviverde para a temporada. Os outros são: Guerra, Michel Bastos, Keno, Raphael Veiga, Hyoran, Felipe Melo, Antônio Carlos, Fabiano e Willian Bigode.

(Yahoo)