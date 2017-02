Coluna: Flamengo gastou R$ 15mi com os cinco reforços de 2017

Pelo menos quatro dos cinco reforços contratados pelo Flamengo para 2017 chegam com status de titulares. Mas isso não significa que o Rubro-Negro teve de abrir os cofres para reforçar seu time. Pelo contrário: o Fla só gastou aproximadamente R$ 15 milhões com as chegadas de Berrío, Renê e Rômulo. Já Conca e Trauco não tiveram custo.

Contratado do Atlético Nacional, o atacante Berrío foi o mais caro e saiu por R$ 11 milhões. O presidente Eduardo Bandeira de Mello também desembolsou R$ 3,2 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Renê junto ao Sport. O valor gasto com o Spartak Moscou para a antecipação em seis meses do fim do contrato de Rômulo não foi confirmado, mas não passou de R$ 1 milhão.

Conca virou reforço por empréstimo de um no, sem custos – o Shanghai SIPG ainda topou pagar 100% dos salários enquanto o argentino se recupera de contusão e 90% a partir do momento em que ele puder ser escalado. Por sua vez, Trauco ficou sem contrato com o Universitario, do Peru, e desembarcou no Rio de Janeiro de graça.

Lá se vão três semanas desde que Luís Fabiano chegou à China para negociar a rescisão do contrato com o Tianjin Quanjian. O curioso é que o atacante apostava em um acerto fácil, já que as partes haviam combinado verbalmente a saída no fim do ano passado.

A pessoas próximas, Fabuloso falou que é impossível prever quando ocorrerá a rescisão. Um advogado do atacante embarcou para a China a fim de ajudar nas tratativas. Detalhe: o Vasco tem só até esta quinta-feira para inscrevê-lo no Campeonato Carioca.

Diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto ligou para o presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, pedindo que Pottker não entrasse em campo na estreia da Macaca pela Copa do Brasil, nesta quarta. Adauto foi ignorado, Pottker até fez gol contra o Campinense e sua contratação pelo Timão foi cancelada.

Os 11 conselheiros que eram membros do grupo “Fora Dualib” estão divididos em relação à votação do impeachment do presidente corintiano Roberto Andrade. No dia 20, o Conselho Deliberativo decidirá se mantém ou não o dirigente no cargo.

O técnico Tuca Guimarães ganhou três notícias positivas na Portuguesa: o meia Luizinho e o zagueiro argentino Basualdo foram regularizados no BID, enquanto o Canindé foi liberado para o jogo contra o Sertãozinho, nesta sexta-feira. O estádio não tinha laudo do corpo de bombeiros.

Roger Machado confirmou Pratto no time do Atlético-MG que enfrenta o Joinville nesta quinta-feira, pela Primeira Liga. Mas… “A primeira equipe que iniciou atividade vai para a campo amanhã, se nada acontecer de diferente”, admitiu o técnico, dando a entender que tudo pode mudar.

