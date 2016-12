Colaboradores do HDT/HAA se vestem de laranja em prol da campanha contra câncer de pele

Na manhã da última quinta-feira (29 de dezembro), os funcionários do Hospital de Doenças Tropicais dr. Anuar Auad (HDT/HAA) se vestiram com uma peça de roupa alaranjada em apoio à campanha Dezembro Laranja, com o intuito de alertar sobre o tipo mais comum de câncer no Brasil, de pele. Pelo terceiro ano consecutivo, o hospital adere à causa e, para fortalecer o trabalho de conscientização, também está com sua fachada iluminada na cor símbolo da campanha, como seguirá até o dia 31 (sábado).

Loizia Paiva