Casos de cólera no Iêmen podem chegar a 130 mil em duas semanas

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou nesta sexta-feira (2) que uma situação já difícil para as crianças está se transformando em um desastre no Iêmen, onde há cerca de 70 mil casos de cólera registrados, com aproximadamente 600 mortes. A informação é da ONU News.

O diretor regional do Unicef, Geert Cappelaere, afirmou, após visita ao Iêmen, que a doença está se espalhando de forma “inacreditavelmente rápida”. Segundo Cappelaere, as estimativas são de que os casos suspeitos de cólera cheguem a 130 mil nas próximas duas semanas.

Ele disse que testemunhou cenas angustiantes de crianças que mal estavam vivas e pequenos bebês pesando menos de 2 quilos, num dos hospitais que visitou. Cappelaere ressaltou que estas são crianças “que têm sorte de ter atendimento médico”, já que muitas “morrem todos os dias de causas que podem facilmente ser evitadas, ou tratadas, como cólera, diarreia e desnutrição”.

Assistência

O Unicef tem trabalhado com parceiros na resposta à situação desde o início deste surto de cólera, há quatro semanas, fornecendo água limpa para mais de 1 milhão de pessoas no Iêmen. A agência também distribuiu mais de 40 toneladas de itens médicos vitais, incluindo medicamentos e sais para reidratação.

Cappelaere pediu mais apoio global já que o Unicef precisa urgentemente de US$ 16 milhões para evitar que a epidemia se espalhe ainda mais. “Está na hora das partes em luta no Iêmen colocarem um fim ao combate civil, por meio de um acordo político pacífico”, afirmou o diretor do Unicef. Para ele, esta é a forma definitiva de salvar a vida das crianças no país e ajudá-las a prosperar.