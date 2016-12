Campeão do UFC aprova ‘sumiço’ de Ronda Rousey: “Está tentando retornar às raízes”

A rotina de um lutador de alto nível de MMA inclui não apenas a rotina de treinos e competições como também uma desgastante agenda de viagens e compromissos midiáticos e com patrocinadores que, além de interferirem no cronograma de preparação para uma luta, ainda exigem disciplina e paciência aos competidores. E é justamente por isso que Ronda Rousey recebeu apoio pelo ‘sumiço’ que deu na imprensa nas últimas semanas.

Em conversa com os jornalistas em Las Vegas (EUA), Dominick Cruz, campeão dos pesos-galos (61 kg) reconheceu o esforço da atleta ao longo dos últimos anos em cumprir as tarefas pedidas pelo UFC e aprovou a postura da judoca em se resguardar pelo tempo que fosse necessário para readquirir a vontade de competir.

“Não é fácil para nenhum lutador. Nós somos atletas de um dos únicos esportes no mundo que obriga a gente a fazer a quantidade de mídia que fazemos, enquanto temos que manter um altíssimo nível para não ter a cabeça arrancada em uma luta. E muitos atletas acham que isso é um jogo. Não, não é um jogo. É vida ou morte. […] Cada um tem o seu caminho. A Ronda é uma campeã olímpica e eu aposto que ela trabalhou muito para ser a judoca que é. Talvez ela esteja tentando retornar às suas raízes e não se pode culpar alguém por isso”, analisou.

Dono do cinturão e astro do main event do UFC 207, evento programado para esta sexta-feira (30) em Las Vegas (EUA), o americano receberá participação na venda de pay-per-views. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem interessadas em assistirem os atletas deste card lutarem, mais a sua conta bancária agradece. E com isso em mente, ele garante que o silêncio midiático da judoca mais ajuda do que atrapalha.

“Não me afeta em nada neste sentido. Até porque acho que cria mais mistério em torno da Ronda. Ela está afastada há bastante tempo e é a imagem do MMA feminino. As pessoas querem ver como ela vai voltar. E ainda temos um fator curioso que é a dúvida se ela voltará melhor sem toda essa imprensa na cara dela”, finalizou.

(Yahoo)