Campanha do SLU promove limpeza durante o carnaval

A preocupação em garantir a limpeza durante a folia de carnaval será, mais uma vez, reconhecida pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Com a campanha Bloco Brasília Limpa, os blocos que se empenharem receberão certificados. A iniciativa visa valorizar o esforço tanto de organizadores quanto de foliões.

“O objetivo é incentivar que a brincadeira seja acompanhada de uma ação bacana de cidadania e de sustentabilidade e, com isso, fornecer um material de boa qualidade que vai diretamente para as associações de catadores”, destaca a diretora-presidente do SLU, Kátia Campos.

A iniciativa é válida para os dias de pré-carnaval e nos oficiais. Para este ano, a estimativa de público nos 208 eventos carnavalescos programados no mês é de 2 milhões de pessoas. Em 2015, foram 370 mil foliões; em 2016, 1 milhão.

Como participar da campanha Bloco Brasília Limpa

São oito critérios, que serão avaliados por servidores do governo de Brasília, com base em contribuições de cidadãos, garis e supervisores do SLU.

Os organizadores dos blocos precisam optar pela autogestão dos resíduos (quando se responsabilizam pela limpeza e dispensam o trabalho da autarquia) ou respeitar o prazo mínimo de cinco dias úteis de antecedência para solicitar os serviços ao SLU. Para isso, devem preencher os formulários disponíveis na internet e enviar para o e-mail carnavalslu@gmail.com.

É preciso estar atento aos horários e às rotas propostas. Além disso, o SLU pede que seja informado quando houver aumento do público em relação ao inicialmente previsto.

Os foliões podem ajudar os blocos colaborando com a limpeza durante os eventos e indicando os mais limpos por meio de postagens no Instagram com a hashtag #blocobrasilialimpa, seguida de outra com o nome do bloco.

Também estão entre os critérios a disponibilização de lixeiras, a divulgação de orientações nas redes sociais e de mensagens educativas durante os eventos e a situação de limpeza dos espaços após a passagem dos blocos.

O envio de informações, fotos e vídeos deve ser feito até 7 de março, por e-mail (carnavalslu@gmail.com) ou por telefone — (61) 99373-9024.