Busca pelo equilíbrio financeiro é prioridade para Iris

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou na manhã desta quarta-feira, 1° de fevereiro, da sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Goiânia, que corresponde à 18ª Legislatura da Casa para o quadriênio (2017-2020). Durante discurso, o chefe do Executivo Municipal ressaltou a importância do trabalho em conjunto com legislativo municipal, revelou que a atual gestão implantará um plano estratégico de Recuperação Fiscal e, logo em seguida, entregou ao presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Andrey Azeredo, relatório de ações previstas para o atual mandato.

Ao mencionar seu respeito pela Câmara Municipal de Goiânia, Iris disse ter satisfação de comparecer ao início dos trabalhos legislativos. “Iniciei minha vida pública como vereador desta cidade e tenho convicção do importante papel de cada um dos 35 vereadores na construção de uma cidade melhor para se viver”, disse o prefeito, complementando ainda que o objetivo é fazer a mais bela administração de toda sua trajetória política. “Quero que Goiânia volte a ser motivo de orgulho dos seus moradores”.

Aos parlamentares, Iris esclareceu a situação financeira quando assumiu a Prefeitura de Goiânia. “Como gestor que respeita e prioriza o diálogo aberto e permanente com a Câmara Municipal, compartilho o cenário preocupante da administração. Abrimos o mandato com a folha de pagamento dos servidores da Saúde atrasada, além de um deficit fiscal mensal de R$ 30,7 milhões”. Ele citou ainda que as dívidas de curto prazo somam R$ 610 milhões, sendo – conforme ele – de R$ 423 milhões referentes a restos a pagar deixados pela administração anterior e de R$ 187 milhões, de dívidas previdenciárias.

Iris Rezende ressaltou que as contas precisam ser equilibradas e, para que isso aconteça, ele acredita que a gestão precisa avançar com um plano de governo de medidas assertivas, o qual possa gerar economia aos cofres públicos. “Temos urgência em sanar todas as dificuldades da prefeitura, priorizando Saúde, Educação e Infraestrutura”. Iris acrescentou que quer iniciar a recuperação dos parques, a construção de casas populares, a pavimentação dos quase 30 bairros sem asfalto, a construção de novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), além da mudança na realidade enfrentada pelos moradores na procura das unidades de saúde de Goiânia, como prevê no relatório entregue à Casa de Leis.

