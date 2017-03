Brasileiro fala sobre momento na carreira e sonha com taças no Chipre

Titular na lateral esquerda do Anorthosis Famagusta, do Chipre, Guilherme Santos vive um bom momento no futebol europeu. Com passagens por Vasco, Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Santos no Brasil – além de Almería e Valladolid na Espanha -, o jogador comemorou a boa fase e admite que sua mudança de vida vem influenciando nesta evolução.

– Mudei completamente minha vida, amadureci dentro e, principalmente, fora de campo. Hoje sou outra pessoa. Meu foco é a minha família e o meu crescimento profissional, e graças a Deus essa mudança foi possível. Felizmente está tudo dando certo nesta temporada aqui no Anorthosis e agradeço a Deus e aos meus familiares por isso. Voltei a ser feliz jogando futebol e isso não tem preço – disse.

Ainda de acordo com o atleta, o seu desejo é conquistar o título da Primeira Divisão com o Anorthosis, além da copa local.

– Estamos brigando pelo título nacional e também na copa local. Podemos encerrar este ano com duas grandes conquistas para o clube. Tenho esse sonho de ajudar a equipe a levar esses dois troféus. Vamos lutar muito para que isso seja possível. Queremos encerrar essa temporada em alta.

(Yahoo)