Brasil mantém liderança do ranking da Fifa

O Brasil continua na primeira posição no ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira, à frente da Argentina e da Alemanha.

Chile e Colômbia completam o Top 5 da classificação mensal da Fifa.

O Brasil assumiu a liderança do ranking em abril, sete anos depois de ter ocupado o primeiro lugar pela última vez. A seleção do técnico Tite foi a primeira a garantir classificação para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

– Ranking da Fifa em 4 de maio de 2017:

1. Brasil

2. Argentina

3. Alemanha

4. Chile

5. Colômbia

6. França

7. Bélgica

8. Portugal

9. Suíça

10. Espanha

(ABr)