BMW e Ford anunciam recalls de veículos

A BMW do Brasil convocou hoje (30) os proprietários dos modelos X1 sDrive18i, X1 sDrive20i GP, X1 sDrive20i X Line e X1 xDrive25i Sport, fabricados entre 2 de setembro de 2016 e 13 de março de 2017, a agendarem em uma concessionária da marca a verificação e, se necessária, a substituição do revestimento do painel dianteiro.

No comunicado, a empresa informa que o airbag é acondicionado dentro do painel dianteiro desses veículos e o revestimento defeituoso pode impedir a completa abertura do dispositivo em caso de necessidade. O mau funcionamento pode levar a ocorrência de danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e a terceiros.

Para mais informações e identificação dos chassis dos veículos envolvidos, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 019 7097 ou pela internet.

A Ford Motor Company Brasil também convocou nesta terça-feira (30) os proprietários dos modelos Troller T4 2015 e 2016, produzidos entre 26 de maio de 2014 e 27 de maio de 2016, a agendarem em uma concessionária da marca, a partir de 20 de julho, a substituição da tubulação do freio dianteiro do lado direito.

“Foi detectado que, na hipótese de falha do alternador, poderá ocorrer o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, passageiros e terceiros”, alerta o comunicado da montadora.

A empresa informa a possibilidade de interferência entre a tubulação do freio dianteiro do lado direito e a abraçadeira de fixação da mangueira do intercooler do motor, o que pode resultar no desgaste da tubulação e vazamento de fluido de freio. “Nestas condições, pode haver perda da capacidade de frenagem do veículo, aumentando o risco de acidentes com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros”, informa o comunicado.

Para agendamento, consulta dos números de chassis envolvidos e mais informações, os clientes podem entrar em contato com a Ford pelo telefone 0800 703 3673 ou pela internet.

Procon

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) orienta aos consumidores que a empresa deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários às montadoras, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor. O Procon-SP disponibiliza um banco de dados de recalls desde o ano de 2002.

(ABr)