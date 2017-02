Blitz da SMS promove conscientização no trânsito e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis

Com a proximidade do Carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, por meio do Núcleo de Prevenção às Violências, realiza, nos dias 23 e 24 de fevereiro, ações para alertar sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e promover a conscientização sobre imprudências no trânsito. Juntamente com a Secretária Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), serão realizadas duas blitze com distribuição de materiais educativos e preservativos para os motoristas.

“As ações tem como objetivo alertar a população sobre os perigos das Infecções Sexualmente Transmissíveis, recorrentes nesse período”, ressalta Robson Azevedo, superintendente de Vigilância em Saúde da SMS.

Além de incentivar a prevenção das ISTs, também haverá abordagem de temas como a importância do respeito ao uso do cinto de segurança, ultrapassagem proibida, consumo de bebida alcoólica e atenção aos limites de velocidade.

A iniciativa ainda conta com a parceria da Projeto Vida no Trânsito, composto pelo: DNIT, DETRAN, PRF, SES/Viva Goiás, Polícia Técnica Cientifica, Batalhão de Trânsito, SEST/SENAT e Programa Municipal de IST/HIV e AIDS.

(Secom)