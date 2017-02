Barrios reclama do banco, queima filme e está liberado para procurar clube

A chegada de Miguel Borja ao Palmeiras levantou a dúvida: qual centroavante perderá espaço no elenco? A resposta foi dada antes mesmo da oficialização da contratação do colombiano, na última sexta-feira. E a vítima será Lucas Barrios, que se indispôs com a diretoria e a comissão técnica depois da estreia alviverde no Paulistão.

O paraguaio reclamou do fato de não ter sido aproveitado na vitória por 1 a 0 em cima do Botafogo-SP, no Allianz Parque. Foi o suficiente para ele se queimar de vez no clube. Inclusive, o centroavante que custa R$ 1 milhão por mês já foi avisado que não está mais nos planos para o restante da temporada.

Barrios pôde perceber ao longo da última semana que está na geladeira. Nem do jogo-treino contra o Santo André, que contou apenas com os atletas não utilizados na abertura do Paulistão, o paraguaio participou. Enquanto os reservas venciam o Ramalhão por 1 a 0, na última segunda-feira, ele fazia um trabalho físico em campo anexo.

Na terça, Barrios também não treinou com os demais. Mas o pior se deu no fim de semana: ele ficou de fora da lista de relacionados e nem sequer sentou no banco de reservas na derrota para o Ituano por 1 a 0, em Itu.

A ideia palmeirense é forçar Barrios a procurar um clube. Porém, o mercado não parece nem um pouco disposto a contratá-lo nas atuais condições. Barrios fatura aproximadamente R$ 560 mil, porém os custos com o atacante chegam a R$ 1 milhão por mês – envolvem direitos de imagem, comissão e compra dos direitos federativos.

Contratado na metade da temporada de 2015, o paraguaio nunca justificou tamanho investimento. Nos seis primeiros meses, ainda teve papel importante nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Fluminense. Já em 2016, se machucou demais, brigou com o técnico Cuca e só fez 22 jogos, com quatro gols.

