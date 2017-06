Atropelamento em Londres deixa um morto e dez feridos

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou nesta segunda-feira (19) a morte de uma pessoa no atropelamento de fiéis muçulmanos perto da mesquita de Finsbury Park, ao norte da capital britânica. Oito ficaram feridas e foram hospitalizadas. A informação é da Agência EFE.

Em comunicado, a polícia informou que, depois que uma caminhonete atropelou as pessoas, um homem de 48 anos foi detido no local do incidente, após ser parado pela multidão. A unidade antiterrorista da polícia participa da investigação do incidente.

O homem detido foi levado a um hospital, como medida de precaução, e, assim que tiver alta, será encaminhado a uma delegacia para ser interrogado e submetido a testes a fim de verificar seu estado mental, de acordo com o comunicado.

Segundo a polícia, uma pessoa morreu no local e os feridos foram levados a três hospitais da capital. Duas pessoas foram atendidas com ferimentos leves.