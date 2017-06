Ataque com tiros nos EUA deixa vários feridos, entre eles um congressista

Várias pessoas ficaram feridas, entre elas o congressista republicano Steve Scalise, durante um ataque com tiros ocorrido hoje (14) em Alexandria (Virgínia), nos arredores de Washington. A informação é da Agência EFE.

O ataque aconteceu, segundo as informações preliminares apresentadas por testemunhas e pela polícia local, durante um jogo de beisebol entre integrantes do Partido Republicano.

O republicano Mo Brooks estava presente no local no momento do ataque e relatou à emissora CNN que, além de Scalise, acredita que há pelo menos outros quatro feridos, aparentemente assessores do congressista e pessoal de segurança.

De acordo com Brooks, o autor dos disparos portava uma espingarda e disparou dezenas de vezes.

O atirador foi rendido pelas autoridades, mas não está claro se ele está preso ou se foi morto, de acordo com as informações preliminares.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, comentou em seu perfil no Twitter que tanto o presidente dos EUA, Donald Trump, que hoje completa 71 anos, como o seu vice-presidente, Mike Pence, estão a par da situação.

“Os nossos pensamentos e orações estão com todos os atingidos”, acrescentou Spicer.

