Assassino foi econtrado e morto em troca de tiros com a PM

O autor do assassinato da pequena Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos, o autônomo Luiz Carlos Costa Gonçalves, 35, foi morto no início da tarde desta quarta-feira durante confronto com militares no Setor Carolina Park em Goiânia. O corpo da garota, que estava desaparecida desde a última sexta-feira foi encontrado na manhã de ontem em uma mata na cidade de São Francisco de Goiás.

Segundo informações preliminares repassadas pela PM, Luiz Carlos, que desde o início da manhã vinha sendo procurado por policiais civis e militares reagiu à uma abordagem quando foi localizado na Rua CP-17 por volta das duas da tarde.

Luiz Carlos, que era bastante conhecido na região da Rua 44, onde vendia blocos de notas e pen drive com músicas foi vizinho durante vários anos de Ana Clara no Residencial Antônio Carlos Pires em Goiânia. O carro que teria sido visto na sexta-feira quando a menina desapareceu perto de casa, um Gol prata de propriedade do autônomo, foi localizado pela polícia no início da manhã de hoje em uma mata na GO-462 na saída para Nova Veneza.

Perto do carro os policiais encontraram o corpo da garota, que foi parcialmente queimado com álcool e soda. Há indícios de que ela tenha sido estuprada. Revoltados com o assassinato, vizinhos da casa pertencente ao autônomo tentaram incendiá-la logo após o encontro do corpo, mas foram impedidos pela PM, que mantem uma equipe no local a fim de evitar uma nova depredação.

