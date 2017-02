Após decisão do STF, posse de prefeito de Embu das Artes é marcada para domingo

Foi marcada para o próximo domingo (12) a posse do prefeito de Embu das Artes, Ney Santos (PRB), na Grande São Paulo. Considerado foragido desde dezembro, ele obteve ontem (8) umhabeas corpus no Supremo Tribunal Federal que suspendeu a ordem de prisão decretada pela Justiça de São Paulo.

Ney foi diplomado por procuração no dia 18 de janeiro, junto com o vice-prefeito, Peter Calderoni (PMDB), que assumiu o cargo em 1º de fevereiro. No final do ano passado, a diplomação do prefeito e do vice chegou a ser suspensa por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que acabou sendo revertida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prefeito eleito, que também era presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, é apontado pelo Ministério Público como líder de uma quadrilha que lavava dinheiro do tráfico de drogas. A ordem de prisão contra Ney e outros 14 acusados de participar do grupo criminoso foi expedida durante a deflagração da Operação Xibalba, no dia 9 de dezembro.

Caso ele não se apresente para assumir como prefeito, os vereadores podem abrir um procedimento para declarar o cargo vago. Nesse caso, o vice, Peter Calderoni, assume o mandato definitivamente.

Pela lei orgânica do município, salvo motivo de força maior, o prefeito eleito tem até dez dias corridos para tomar posse após a data marcada para que ele assuma o cargo.

Foram marcadas até agora três cerimônias para que Ney assumisse à prefeitura. Porém, ele não compareceu em nenhuma das ocasiões. Em sua página das redes sociais, Ney divulgou o texto da decisão do ministro Marco Aurélio Mello em seu favor com o comentário “Justiça foi feita!”. O habeas corpus beneficiou ainda os outros 14 acusados de participação no esquema.