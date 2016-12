Alvo do São Paulo, Bruno Henrique se diz feliz na Itália

Indicado por Rogério Ceni, Bruno Henrique aumentará a lista de volantes procurados pelo São Paulo que não serão contratados. O ex-corintiano está desde agosto no Palermo, da Itália, e não pretende retornar ao Brasil tão cedo.

O Tricolor fez contato com o jogador dias antes do Natal, mas nem deve efetuar uma proposta oficial. “O Bruno Henrique está muito feliz com sua nova fase na Itália. Lá, ele encontrou qualidade de vida e sua família também está se adaptando muito bem”, afirma Sérgio Lucci, assessor do volante.

Bruno Henrique foi comprado pelo Palermo em agosto por R$ 12 milhões – o Corinthians ficou com apenas R$ 3 milhões da negociação, já que detinha a menor fatia dos direitos econômicos.

Na Itália, o volante ainda não é titular absoluto, mas tem jogado com frequência no Calcio. Das 14 rodadas em que esteve em campo, ele iniciou nove partidas. O maior problema para Bruno Henrique hoje é a condição do Palermo, antepenúltimo colocado.

Se o Campeonato Italiano terminasse agora, o Palermo seria rebaixado para a segunda divisão – são só dez pontos conquistados em 18 partidas. A equipe venceu dois jogos, empatou quatro e perdeu 12 vezes. Somente Crotone e Pescara, com nove pontos, fazem piores campanhas.

Vitória da situação: Na noite desta terça-feira, o Conselho Deliberativo do Tricolor se reuniu para votar os seis novos conselheiros vitalícios do clube. E o grupo do presidente Leco conseguiu uma importante vitória: foram 100 votos pela chapa da situação contra 67 da oposição. Desta maneira, as seis cadeiras ficarão com os atuais mandatários.

Os eleitos são: Carlos Sadi, Ruy Stefanelli, Carlos Eduardo Monteiro, Chapecó, Paulo Ramos e Themistocles Almeida Júnior. Vale lembrar que em abril do ano que vem ocorre a eleição para presidente do Tricolor e o vencedor será apontado pelo voto dos conselheiros trienais e vitalícios.

(ABr)