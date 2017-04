Acidente deixa um morto na GO-020

Um acidente entre uma CG-Titan e um caminhão bitrem, ambos com placas de Goiânia, deixou uma pessoa morta na tarde do último dia, 10, no quilômetro 23 da GO-020. A vítima, identificada apenas como Amanda, teria 18 anos e estava na garupa do companheiro Rogério Ferreira Alves, de 33 anos. Conforme informações do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 16 horas, quando o condutor da moto teria tentado ultrapassar o caminhão pela direita e perdeu o controle da moto. Na colisão, Amanda foi parar embaixo do veículo e teve a cabeça esmagada por uma das rodas.

O casal, segundo informações do Batalhão de Trânsito, estaria vindo de Caldas Novas para Goiânia. O rapaz sofreu apenas lesões leves e foi levado por conhecidos para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele se recusou a receber ajuda do Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão, Juscelino Raimundo Nonato, 40, levava o veículo carregado com álcool de Bela Vista para a Capital.

Juscelino, que ficou em estado de choque após o acidente, informou aos policiais que ouviu apenas um forte barulho. Ao parar o veículo e constatar o ocorrido, ele pegou carona com em um carro que passava pelo local e foi até o posto policial que fica localizado naquelas proximidades.