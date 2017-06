A Arte do Licor

Os licores são bebidas vindas da Idade Média, criadas por monges e alquimistas, através de plantas, raízes e ervas (mais tarde, com álcool), resultante de inúmeras infusões alcoólicas, em busca da cura de várias doenças e usados na conservação de alimentos. No século XIV, quando houve a peste-negra na Europa, estas famosas bebidas, associadas a tônicos e bálsamos vegetais tornaram-se medicamentos preciosos em seu combate. Utilizavam aguardente de vinho e também o rum, para sua fabricação. Em meados do século XIX, a indústria de destilação cresceu, ampliando a variedade de licores e ganhando mercado com produtos industrializados.

Atualmente, são obtidos através da destilação, aromatização de frutas e ervas, resultando numa diversidade incrível de bebidas, consumidas e apreciadas pelo seu perfume e sensação de bem estar que proporcionam.

Esta palavra licor, origina-se da etimologia – do latim – “liquor, liquoris”, trata-se apenas de um líquido e nada mais. Porém, o mundo dos licores, associados a frutas, plantas e ervas como matéria-prima, tornou-se esta bebida algo diferenciada e extremamente apreciada.

Licores Pierre, como tudo começou…

Em uma visita à Denize Pierre, criadora da marca, ela nos contou um pouco sobre sua rotina, criação dos produtos, escolha dos sabores, como iniciou a fabricação de licores artesanais.

Tudo começou através do seu bisavô, no século XIX. O mesmo gostava de apreciar uma boa bebida, como francês, estando em suas raízes, não podia faltar-lhe um bom licor. Com uma cultura familiar, passada de gerações em gerações (avôs, tios, irmãos…) sempre fabricou licores para reunir os amigos e familiares em seu lar. Mas nunca comercializou.

Denize ainda frisou, “cresci no meio de pessoas que gostam e sentem prazer em degustar bebidas diferentes. Então quando recebi a visita de um primo vindo de Belo Horizonte, eu já tinha a receita da família, porém não conhecia algumas técnicas, tantos cuidados… Ele me ensinou alguns truques para aprimorar o sabor, a receita. E iniciei a fabricação por hobbie. ”

Denize trabalhou no centro de pesquisas da UFG, onde fez muitas amizades que contribuíram para desvendar sua habilidade em produzir licores artesanais. “Eles começaram a frequentar minha casa aos domingos, gostavam bastante dos meus licores. Em uma dessas reuniões de amigos, surgiu a ideia de comercializar e tornar algo que antes era apenas para os íntimos, algo conhecido e apreciado. ”

“Meu toque,

meu jeito…”

Um de seus amigos é empresário e apreciador desta bebida, pediu que fizesse alguns frascos bem bonitos para presentear os seus clientes. Devido ao elo de amizade “concordei, procurei embalagens bonitas, confeccionei rótulos delicados…” Repetindo Denize afirma, “ em momento algum pensei em tornar esta receita tão familiar, num negócio. ” Porém, para que ficasse algo bonito e delicado como gostaria, surgiu a ideia que precisavam de um nome para o licor, então fizeram uma votação. “De vários nomes que surgiram, unanimemente, votaram em Licores Pierre. Já que meu bisavô chamava Gerson Pierre, resolvi em homenagem a ele, colocar o nome de Licores Pierre. Tudo começou graças a ele, eu nem o conheci, mas a história da cachaça, a receita familiar, a cultura de unir as pessoas em casa para saborear boas bebidas, família alegre…”

Então, tudo começou… Denize recebeu sua primeira encomenda, conquistou seu primeiro cliente. “Iniciei uma pesquisa sobre licores, as lendas dos licores, tudo voltado sobre isso. “ Dentre várias pesquisas feitas, Denize escolheu uma lenda sobre o licor, uma romântica que combinasse com a identidade da marca para colocar numa parte de um livreto que vai juntamente com o frasco de licor, os modos de conservação e a marca:

“Conta à lenda que uma jovem desprezada pelo seu grande amor, tentou reconquistá-lo de todas as maneiras. Percebendo que todos os seus esforços eram inúteis, resolveu preparar uma mistura de frutas e ervas finas, extraindo uma bebida adocicada, saborosa e afrodisíaca. Se conseguiu conquistar o jovem ninguém nunca soube, mas, com toda certeza, a jovem deixou para posterioridade uma bebida de sabor requintado e inigualável. ”

Denize não imaginava em viver de licor, mas que seria uma renda complementar. Devido à crise, ela perdeu o emprego e começou a fabricar licores para vender na feira, já que todos que provavam suas bebidas, gostavam e apreciavam. À medida que as pessoas foram conhecendo seus licores, recebeu um convite para expor em um restaurante de Goiânia, o Samauma. “Comecei com uma degustação prévia, onde conquistei alguns clientes. Então, resolvi apresentar meus produtos para o pessoal do restaurante Junior, no Setor Vila Nova. Eles gostaram, fechamos uma parceria e estou até hoje. Adquiri muitos clientes a partir daí, inclusive fiquei um tempo sem expor neste local, e os clientes acostumados em procurar meus licores, me procuraram para eu voltar a expor. ” Logo em seguida, Denize começou a expor na feira do Serra Dourada, posteriormente na Feira da Lua, participar de eventos como na UFG.

Perguntamos a ela, como escolheu os sabores dos seus licores, “Quando vejo uma fruta, já imagino como seria o licor dela. ” Mas sua produção e comercialização partiu do licor de jabuticaba, apesar de experimentos com acerola, cajá manga, antes de virar um negócio. Logo em seguida, Denize produziu o licor de maracujá, e os próprios clientes sugerem os sabores dos licores. “A um ano atrás eu comercializava apenas 5 sabores, atualmente tenho 25 sabores de licor. Expandi 20 vezes mais meu estoque neste último ano, proporcionalmente. ”

Quais são os diferenciais dos seus produtos? “A qualidade, o atendimento (procuro atender todos muito bem, de forma personalizada), pois minha mesa chama a atenção. É bonita e a primeira coisa que um cliente faz é chegar próximo a minha mesa, olhar para cima e identificar a marca e o produto. Quando ele degusta meus licores, encanta. Já recebi vários elogios de chefes de cozinha, engenheiros de alimentos. Gosto muito, ganho o meu dia, pois não tenho formação na área, então me deixa muito feliz. Sinto que estou desempenhando um bom trabalho. ” Lembrando que todos os seus produtos são 100% artesanais.

Para finalizar, gostaríamos de saber quais são seus planos futuros? “Meu intuito é atacar os frutos do cerrado, ainda este ano. Quero ampliar cada vez mais os sabores e expor as riquezas do nosso Estado. Almejo criar uma embalagem intermediária, entre a de 50ml e 375ml, criar uma adega aconchegante, um espaço pequeno, mas bem interessante para receber os meus clientes, ampliar a fábrica. Meu toque, meu jeito é que deixa os meus produtos tão diferentes e sofisticados. ”

Locais onde encontramos os Licores Pierre:

Junior Restaurante – 5ª Avenida, nº 804 – Setor Vila Nova, Goiânia – GO (Às 5ª, 6ª e Domingos das 11h às 15:30h)

Feira da Lua (em frente ao Banco do Brasil) – Praça Tamandaré – Setor Oeste, Goiânia – GO (Aos Sábados, das 16h às 21:30h)

Feira do Serra Dourada – Av. Fued José Sebba, 1170 – Jardim Goiás, Goiânia – GO (Às 6ª das 17h às 22h)

Feira do Santa Genoveva (Banca do Chop) – Av. das Indústrias, Qds. 150/151 – Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO (Às 5ª, das 18h às 21:30h)

Contato:

Denize Pierre – (62) 99846-2265 (whatsapp)

Facebook – Licores Pierre

Instagram – @licorespierre